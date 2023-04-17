الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة آخر فى حادث سير بالبحيرة

جثة
جثة

تباشر نيابة البحيرة التحقيق في مصرع ربة منزل وإصابة آخر بسبب وقوع حادث سير اليوم بمركزى إيتاى البارود وادكو.

البداية كانت تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع ربة منزل وإصابة شخص آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل بالطريق الدولى دائرة مركز إدكو. 

تم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزى تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ربة منزل حادث سير إيتاي البارود مديرية أمن البحيرة شرطة النجدة جثة النيابة العامة

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