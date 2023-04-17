الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة السيتي في دوري الأبطال

بايرن
بايرن

تعرض بايرن ميونخ الألماني لضربة قوية، قبل مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب ثنائي الفريق ألفونسو دافيز ودايوت أوباميكانو عن مران الفريق اليوم، لكن النادي لم يحدد سبب غياب الثنائي.

وكان بايرن تلقى خسارة كبيرة في الذهاب على ملعب “الاتحاد” بثلاثية نظيفة، ويحتاج إلى 4 أهداف للعبور إلى نصف النهائي.

وتعثر بايرن في البروفة الأخيرة قبل مواجهة السيتي في الدوري أمام هوفنهايم في مسابقة الدوري الألماني وتعادل بهدف لكل فريق.

وشهد النادي أحداث كبيرة بعد خسارة السيتي، حيث تهكم ساديو ماني على زميله ليروي ساني بالضرب في غرفة خلع الملابس.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية  إلى أن ماني قام بضرب ساني في وجهه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريق للفصل بينهما، كما أوضحت تقارير أيضا أن الثنائي نشب بينهما خلاف داخل الملعب في المباراة بسبب تمريرة خاطئة.

ولم يؤكد بايرن ميونخ وقوع شجار بين اللاعبين وذكر نادي بايرن أن ماني سيعاقب بغرامة مالية، دون الكشف عن قيمتها، كما لم يكشف ما إذا كان اللاعب سيخضع للإيقاف في مباريات أخرى بعد مباراة هوفنهايم من عدمه.

وكان ساني موجودا في القائمة الأساسية لبايرن في اللقاء، الذي أقيم بملعب الاتحاد فيما جلس ماني على مقاعد البدلاء قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 69.

 

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