الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26| الوصول إلى زلابيا

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

بدأت شبكة قنوات سي بي سي قبل قليل عرض أولى مشاهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

 

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26

 

وشهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة اللقة 26 عددا من الأحداث الهامة حيث تصل سميحة "يسرا" واسرتها وأكرم وفوقية إلى الفيوم وخاصة منزل "زلابيا" أو إيزابيلا التي تقدم دورها الفنانة ليلى عز العرب الصديقة القديمة لطنط سوسو.

تسأل سميحة زلابيا عن صديقتها طنط سوسو ولكنها تصدمهم أنها لا تعرفها حاليا ولا تحب أن تسمع اسمها وكانت صديقتها من قبل فتحاول سميحة معرفة مكانها منها من أجل أن تقنعها بالعودة والاعتذار لها من الأمر الذي ضايقها منها ولكنها ترفض إخبارهم بأي معلومات عنها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يقدم قصة الدكتورة سميحة العائدة وأسرتها من الهجرة الطويلة بكندا بحثا عن حماتها من أجل تنفيذ وصية زوجها الراحل والحصول على الميراث المقدر بالملايين.

"1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 25| يسرا تجيب هل ستعود لكندا؟

التفاصيل الكاملة لمسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك مع النجمة الكبيرة في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم شيماء سيف والفنان محمد ثروت والفنان محمد محمود وإيمان السيد وأوتاكا وعلاء مرسي وسماء إبراهيم وعدد كبير من الشباب منهم الفنانة مايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة والفنان آدم الشرقاوي وعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان عبد الله مشرف وليلى عز العرب والمسلسل الجديد من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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