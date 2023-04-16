نرصد خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لمسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25 بطولة النجمة يسرا بعد انتهاء الحلقة قبل قليل عبر شبكة قنوات سي بي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25

تبدأ الأحداث وسميحة وأبنائها يحاولون البحث في صحراء الفيوم عن "شبلانكا" ولا يجدونها، تقف سيارة علي في صحراء الفيوم معطلة ويدرك علي والجميع ان الحسيني اوقعهم في فخ، ما زال أكرم يستمتع مع أصدقائه احتفالا بالوظيفة الجديدة و غياب فوقية، يصرخ احد جيران بسبب ازعاج أكرم و أصدقائه و يهددهم بإبلاغ الشرطة.

يحاول علي بويكا البحث عن "بنزينه" للحصول على جاز للسيارة و لكنه يفشل، تتصل فوقية بأكرم و تستنجد به و تطلب منه الالحاق بهم سريعاً، ينقبل مزاج أكرم و يطلب من أصدقائه المغادرة، تحاول سماح الوصول لحسام لإنقاذهم، يزور مجدى أكرم و يخبره ان سيارته قامت بتسريب البنزين و يطلب منه أكرم إصلاحها للضرورة، تشعر سميحة بالعطش هي وأبنائها بينما فوقية تشرب المياه و تخبرهم انها ليست بخير، تعنف سميحة الحسيني و ترفض فوقية اعطائهم ماء.

يخبر مجدي أكرم ان خرطوم البنزين مقطوع وسيتم الانتهاء من تصليح السيارة بعد 24 ساعة، يتصل الضابط حسام بأكرم ويخبره بما حدث ويطلب منه الذهاب معه للفيوم بعد تعطل سيارته، يطلب حسام من أكرم الاتصال بسمير لمعرفة المكان في الفيوم ولكنه يجد هاتفه مغلق.

ويتصل أكرم بسمير ويسأله عن مكان الجدة سوسو ويخبره انها موجودة في قرية تونس بالفيوم، يصل حسام عن طريق الجي بي اس التي ارسلته له سماح، يصل اكرم و حسام لإنقاذ الجميع و معهم مياه و طعام و بنزين، و يكتشف ان سيارة علي تحتاج سولار وليس بنزين، يحاولون اقناع علي باستخدام البنزين بدل السولار و لكنه يخشى على سيارته، يذهب حسام مره أخرى برفقة أكرم لشراء السولار، تلمح فوقية بعلاقة سماح و حسام و تزغرد و لكن سميحة و سماح تطلب منها الصمت، يكتشف حسام ان سيارته غاصت في الصحراء، تخبر سميحة ابنتها سماح عن اعجابها بموقف حسام معها و تؤكد لها ان الرجال يظهرون في المواقف الصعبة.

يسأل سامح حسام هل انت موجود بسبب شخص معين ام جئت لمساعدتنا بشكل عام ويختم كلامه انه يثق به، يجلسون جميعاً على الرمال ويلعبون لعبة الزجاجة وتسأله سماح لماذا انت هنا ويسأل سامح والدته هل سنعود لكندا وتجيبه بنعم، يسأل علي سميحة ماذا ستفعل عند استلامها للميراث وتخبره انها تريد ان تسعدهم جميعاً وانهم المكسب الحقيقي في رحلة بحثها عن الميراث، تؤكد لهم سميحة ان أحلي شيء في الرحلة "جدعنتهم".



أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مع يسرا منهم محمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعدد كبير من النجوم والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح.