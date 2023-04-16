الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 25| يسرا تجيب هل ستعود لكندا؟

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

انتهى قبل قليل عبر شاشة cbc مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من الشباب ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني رمضان 2023 في عمل كوميدي اجتماعي جديد للنجمة يسرا.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25 عددا من الأحداث حيث يسأل سامح حسام هل أنت موجود بسبب شخص معين أم جئت لمساعدتنا بشكل عام و يختم كلامه انه يثق به، يجلسون جميعاً على الرمال و يلعبون لعبة الزجاجة و تسأله سماح لماذا انت هنا و يسأل سامح والدته هل سنعود لكندا وتجيبه بنعم، يسأل علي سميحة ماذا ستفعل عند استلامها للميراث و تخبره انها تريد ان تسعدهم جميعاً و انهم المكسب الحقيقي في رحلة بحثها عن الميراث، تؤكد لهم سميحة ان احلى شيء في الرحلة "جدعنتهم".

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك عدد كبير من الشباب في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة مع النجمة الكبيرة يسرا منهم الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة  وبمشاركة لعدد من نجوم الكوميديا وهم الفنان محمد ثروت والفنانة شيماء سيف والفنانة سماء إبراهيم والفنان محمد محمود والفنان علاء مرسي كما يضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد محمود والفنان بيومي فؤاد والفنانة سماء إبراهيم والفنان علاء مرسي والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل يعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت ويبدأ العرض الأول له في الرابعة والنصف عصرا على سي بي سي العامة.

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