رواد السوشيال ميديا لـ"دلال" زوجة جعفر العمدة: "محدش هيخلف هنا بسببك"

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شخصية “دلال” التي تجسدها الفنانة إيمان العاصي زوجة محمد رمضان الثانية في مسلسل جعفر العمدة، بسبب إصرارها على إجهاض زوجاته الثلاثة، فكلما أعلنت إحداهن عن حملها كانت هي سبب الإجهاض.

المرة الأولى في الإجهاض كانت من نصيب مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له، حين حملت في جنينها الأول وبعد ولادته في المستشفى اتفقت “دلال” مع شخص يدعى بلال شامة "مجدي بدر" بخطفه وتهريبه حتى لا يكن لجعفر ابن من أي من زوجاته.

وكذلك حينما أعلنت زينة "عايدة" التي تجسد دور الزوجة الرابعة لمحمد رمضان حملها، عمدت دلال إلى الاتفاق مع سيدات لإجهاض الجنين، وبالفعل اعتدوا عليها بالضرب وأجهض الجنين قبل أن يصل رمضان إلى عايدة.

وفي وقت سابق، ادعت “دلال” حملها ثم سقوط الجنين حتى لا يعرف جعفر أنها عقيمة ولن تستطيع الحمل، لذلك تتعمد إجهاض زوجاته تباعًا حتى لا تكون بمفردها التي لا تحمل ولا تلد.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "دلال رافعة شعار محدش هيخلف هنا"، وقالت أخرى: "بقترح على وزارة الصحة تعمل كامبين لتحديد النسل وجهها الإعلاني دلال فتح الله، مش إيمان العاصي لأ، دلال، تطلع تخوف الناس".

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.