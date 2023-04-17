الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد جلال ناعيا زوسر مرزوق: "فقدنا واحدا من أهم مصممي الديكور بمصر"

خالد جلال
خالد جلال

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، مهندس الديكور الفنان زوسر مرزوق الذى رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز ٨٠ عاما.

وقال جلال، إننا فقدنا اليوم واحدا من أهم مصممي الديكور فى مصر، له بصماته المميزة بالعديد من أشهر المسرحيات فى تاريخ المسرح، بالإضافة إلى تصميماته فى عدد من مسارح الدولة، رحم الله الفنان زوسر مرزوق وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الفنان زوسر مرزوق تخرج فى قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية 1964، وحصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972، صمم أول موسوعة أزياء شخصية منذ عهد الفراعنة حتى ثورة يوليو، صمم قاعة مسرح الغد لتتكيف مع طبيعة العروض، صمم ونحت تمثال الأمومة بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، صمم تمثال دنشواي بمحافظة المنوفية، صمم تمثال نجيب محفوظ باتحاد الكتاب.

وقد فاز مهندس الديكور زوسر مرزوق بجائزة وزارة التعليم العالى عام 1963، جائزة الفنانين الشباب عام 1968، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1985، جائزة بينالى الإسكندرية 1974، جائزة بينالى فينسيا 1978، كما كرم من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2015.

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