الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1000 حالة في قافلة طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية الأنصار مركز  اهناسيا ،مكونة من 7عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1003مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  39، معمل طفيليات 32، حالات الأشعة 4، استصدار2 قرار للعلاج على نفقة الدولة، تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 37 حالة.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

إدارة القوافل العلاجية اهناسيا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الخدمة الطبية الشاملة بني سويف

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