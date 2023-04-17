الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: تعاون مصرى أممى على أعلى مستوى لوقف الحرب فى السودان

الحرب في السودان
الحرب في السودان

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن الدولة بذلت تحركات كبيرة منذ الحظة الأولي، وتبذل جهودًا كبيرة لتهدئة التوتر والعمليات العسكرية في السودان التي تشكل حالة من الضبابية في ما يتعلق بتطورات الأوضاع عسكريًا في ضوء ما حدث من خلافات وتصعيد من كلا الجانبين سواء قوات الجيش أو الدعم السريع.

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت لديها درجة كبيرة من الاهتمام والإسراع في ضرورة توفير كل الاستحقاقات العاجلة لمساعدة الأشقاء في السودان، لتجاوز هذه المحنة ووقف عمليات العنف والتوتر.

وكشف الكاتب الصحفي، عن أنه منذ اللحظة الأولى كان هناك اتصال هاتفي من الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس السيسي الذي استعرض فيه إمكانية التعاون فيما يتعلق بضرورة وقف الصراع وأعمال التوتر داخل السودان.

وتابع أنه سيكون هناك تعاون مصري أممي على أعلى مستوى فيما يتعلق بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الصراعات في السودان.

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