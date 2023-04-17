التعليم: لجان مراقبة على وضع أسئلة اختبارات نهاية العام بجميع المديريات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم بتشكيل لجان لمراقبة وضع أسئلة اختبارات نهاية العام الدارسي لصفوف النقل من الإدارات التعليمية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من وضع كل أسئلة الاختبارات قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من عدم وضع أسئلة من الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط ضمن أسئلة الاختبارات، وأكدت أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة.

جدير بالذكر أن اختبارات نهاية العام الدارسي الحالي 2022 /2023، ستعقد خلال الفترة من 6 مايو إلى نهاية مايو، قبل انطلاق اختبارات الثانوية العامة المقررة فى 12 يونيو.