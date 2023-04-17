"كشف مستعجل" الحلقة 10.. يوسف يساعد علياء في تحقيق حلمها ويقضي على أمجد

قرر يوسف وسهام (مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن) الذهاب لمنزل أسرة الدكتور سهام، لمحاولة إصلاح بعض الأمور التي جرت على مدار الحلقات الماضية، وذلك في الحلقة العاشرة من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبدالرحمن.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10

حاول الدكتور سهام إرضاء والدته بعد أن طردته من المنزل بسبب تنازله عن شقة المريوطية لزوجته لي لي (إلهام وجدي)، وأكد له أن سوف يسعى بكل جهده لكي يسترد كافة حقوقه من لي لي مرة أخرى، كما قام يوسف بمحاولة صلح علياء والتي كانت منهارة في البكاء بسبب استبعاد أمجد لها من المسرحية ومحاولة اتصالها بيوسف ولكنه لا يرد، إلا أن يوسف وعدها بأنها سوف تكون بطلة المسرحية.

وبالفعل راقب يوسف المخرج أمجد وبطريقة ما ضغط عليه لكي يعتذر عن المسرحية بالكامل ويتركها للمساعد الخاص به وأن يقوم بالاتصال على علياء ويعتذر لها ويؤكد أنها أفضل ممثلة وأنها تليق بالقيام بالدور كما يجب أن يكون.

مسلسل كشف مستعجل

وبالفعل قامت علياء (هنادي مهنا) بتنفيذ الدور وتألقت في تنفيذها وأشاد بها الجمهور وجميع الحاضرين، وبعد الانتهاء من العرض ذهبت لغرفتها وذهبت لها لي لي لكي تهنئها على دورها وأدائها العظيم وقررت ان تدعوها على العشاء احتفالا بها وبدورها في المسرحية، وبمجرد ان ذهبا إلى إحدى المطاعم قررت علياء أن تتحدث مع لي لي عن سهام وحقيقة ندمه ورغبته في العودة إليها مرة أخرى.

وقبل أن ينتهى حديثها جلس يوسف وسهام معهم على نفس الطاولة وبدأ سهام في صلح لي لي بكل الطرق وكافة المحاولات، إلى أن قررت لي لي أن تعفو عنه وتسامحه، إلا أنه فرحته لم تكتمل حيث جاءت مكالمة ليوسف جعلته يأخذ سهام سريعا وينصرف من أمامهم ما أثار غضب لي لي وعلياء سويا.

كشف مستعجل

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.