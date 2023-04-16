الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد إيقافه.. المباريات التي يغيب عنها "كهربا" مع الأهلي

كهربا
كهربا

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبد المنعم “كهربا” مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وجاء قرار لجنة الانضباط، على خلفية سب اللاعب جماهير الزمالك عقب مباراة القمة التي أقيمت في يناير الماضي وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه في 12 مباراة محلية بالبطولات التي التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، بينما سيكون جاهزًا للمشاركة مع المارد الأحمر أمام الرجاء في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يغيب “كهربا” عن صفوف الأهلي في المباريات التالية:

1- الأهلي أمام سموحة

2- الأهلي أمام الزمالك (السوبر المصري)

3- الأهلي أمام بيراميدز

4- الأهلي أمام إنبي

5- الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

6- الأهلي أمام الاتحاد السكندري

7- الأهلي أمام فيوتشر

8- الأهلي أمام المصري البورسعيدي

9- الأهلي أمام الزمالك (الدوري المصري)

10- الأهلي أمام البنك الأهلي

11- الأهلي أمام طلائع الجيش

12- الأهلي أمام الإسماعيلي 

الاهلى كهربا لجنة الانضباط ايقاف كهربا الدورى المصرى السوبر المصرى الزمالك

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