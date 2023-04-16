"الأرصاد" تكشف حالة طقس شم النسيم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

واستعرض برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة المصرية الأولى حالة الطقس غدًا الإثنين، حيث من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشرقية، ومائلًا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما حذرت الأرصاد من ظاهرة الأتربة العالقة أثناء فترة النهار في القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، ومحافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 17-4-2023

القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 18 والعظمى 33

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 34

بنها: الصغرى 19 والعظمى 33

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 31

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 30

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 16 والعظمى 35

كاترين الصغرى 10 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 34

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 33

السويس: الصغرى 18 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 32

الفيوم: الصغرى 16 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 34

المنيا: الصغرى 17 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 36

سوهاج الصغرى 18 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36

أسوان: الصغرى 21 والعظمى 36