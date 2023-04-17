استشارى يكشف أهمية مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

قال مجدي خالد، استشاري الصحة الإنجابية، إن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، والتي أطلقتها الدولة، من الخطوات التي تتبعها الدولة للحفاظ على صحة الأم والجنين، وخفض الوفيات المتعلقة بالولادة.

أهمية المبادرة للأم والجنين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة الحامل تتلقى خدمة رعاية الحمل، وتجري الفحوصات الخاصة عن التهاب الكبد الوبائي، ونقص المناعة، ومرض الزهري، وهو من الأمراض المنقولة جنسيًا، من خلال المبادرة.

وأشار إلى أن المرأة إذا كانت مصابة بمرض الزهري، وحدث حمل فمتوقع أن ينتقل للجنين ومن الممكن أن يحدث تشوه له وقد تصل للإجهاض، مؤكدًا أن اكتشافه وأخذ التطعيمات يقي الأم والطفل.

وأكد أن هذه الأمراض يتم اكتشافها من خلال التحاليل وهناك عوامل خطورة على الحامل مثل ارتفاع الضغط، وكذلك معاناتها مع السكر، ولهذا يتم عمل التحاليل بشكل دوري للمرأة لتلقي العلاج.