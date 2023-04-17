استشارى تأمينى: الاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الناتج القومى من قطاع التأمين

قال الاستشاري التأميني أمير مقار، إن الإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار من شأنه أن يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس على قطاع التأمين في زيادة الناتج القومي للدولة.

وأضاف الاستشاري التأميني، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، أن مصر تشهد حالة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل توسع الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري لذلك.

وأوضح أن صناعة التأمين تعد من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تعمل على تحمل المخاطر التي تواجهها جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية كان يحتاج إلى خطوة هامة مثل تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، كونه خطوة ضرورية ستعمل على الاستماع إلى مطالب ومقترحات المستثمرين.

وأكد الاستشاري التأميني، أن الإعلان عن الطروحات الحكومية والعمل على طرح الشركات الحكومية والتخارج من ملكيتها لصالح القطاع الخاص من شأنه أن يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية لها شأن كبير في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لدى أي دولة لذا فإن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تخطي المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد، وعلى إثرها يوجد ارتفاع في سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه مع نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، فإنه سيكون هناك حالة من التنمية الاقتصادية التي ستسمح بتواجد احتياطي نقدي أجنبى جيد يعمل على القدرة عل مواجهة المتغيرات العالمية لسوق الصرف.

ومن الجدير بالذكر، أن الدولة كان قد أعلنت مؤخرًا عن تأسيس مجلس الاستثمار الأعلى في إطار تهيئة المناخ الاستثماري بمشاركة وعضوية عدد كبير من الجهات والوزارات المعنية التي لها شأن استثماري في إطار القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تخطى المرحلة الاقتصادية الحالية التي تمر بها الباد وتشهد حالة من ارتفاع موجة التضخم.