الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 5.. والدة مروة زوجة الإرهابي حاتم تكشف تفاصيل هروبها

مسلسل حرب
مسلسل حرب

شهد مسلسل حرب الحلقة 5 تفاصيل مثيرة حيث توجه الرائد عمر الإمام إلى منزل مروة زوجة الإرهابي حاتم الذي لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه من كمين العريش بصحبه خاله التكفيري الظافر.

مسلسل حرب الحلقة 5

مسلسل حرب الحلقة 5.. ما مصير الظافر بعد سقوط ابن شقيقته؟


وكشفت والدة مروة للضابط عمر الإمام في مسلسل حرب الحلقة 5 عن قصة ترك مروة للعمل وتحريمها لكل شىء وارتداء النقاب بعد تعرفها على أحد الملتزمين عبر الانترنت، ومن حينها لا يعرفون عنها أي شىء.

مسلسل حرب الحلقة 4.. الأمن الوطنى يداهم مقر إقامة الإرهابى الظافر

وحينما سألت الأم الرائد عمر ماذا فعلت مروة، فرد عليها قائلًا مروة على علاقة بإرهابي وكانت معه في العريش، وعايزين نساعدها ونقذها قبل ما تتورط.

في مسلسل حرب الحلقة 5 وقعت أحداثاً مثيرة، حيث ظهر العميد شريف زيدان “أحمد سعيد عبد الغني” والرائد عمر الإمام “محمد فراج”، داخل قطاع الأمن الوطني لمعرفة نتائج بصمات خلية الظافر.

وشهد الاجتماع في مسلسل حرب الحلقة 5 قيام العميد شريف بإخبار الرائد عمر أن بصمات أعضاء الخلية الإرهابية ملهاش صاحب لأنهم ولدوا في معسكرات ويروجون لأن الحكومة كافرة.

مسلسل حرب الحلقة 5 

يشهد مسلسل حرب الحلقة 5 اليوم على اون اي أحداثا مثيرة، حيث ظهر التكفيري الظافر ممسكا بيده مسدس بصحبة شقيقته وقال لها هربتي ليه يا عفاف، فردت عليه لأن التكفيريين غموا عيوننا عن الدنيا وقالت له أن كبرت وعايزة اعيش حياتي، والناس لم يكونوا كفرة كما يخبروننا، فرد الظافر أخر شيء كنت أتوقعه أن تحبي حياة الكفر وتهربي من الجنة، وقالت له انا توبا وتبرأت منكم وطالبة ربنا يسامحني ويطهرني منكم، وقالت له مش عايزة ارجع لهم تاني أبوس إيدك يا اخويا مترجعنيش موتني واترك ابني فؤاد ما تمشيهوش في نفس سكتك ثم نطقت الشهادة، وقتلها بطلقتين، وخرج ابنها فؤاد وقال له متخافش يلا بينا ترجع المعسكر.

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