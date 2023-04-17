تقدم المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بخالص التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

وفي نفس السياق، هنأ المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأخوة المسيحين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لكنيسة "السيدة العذراء بالمجاورة الأولى" كنيسه ماري جرجس "بالمجاورة ٣٢"، والكنيسة الإنجيلية" بالمجاورة "٣٢".

جاء ذلك برفقة المهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز، حيث كان في استقبال القس إبرام مينا كاهن كنيسة السيدة العذراء، والقس مشيل ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية، والقس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية، والقس جاورجيوس راعي كنيسة ماري جرجس.

وأكد المهندس أحمد عمران، على مشاعر الأخوة وروابط المودة والمحبة والتسامح الديني الذي يميز الشعب المصري، مشيرًا إلى أن أبناء مصر سيظلون دائمًا يدًا واحدة.

وفي نفس السياق، قام اليوم المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بزيارة لكنيسة السيدة العذراء مريم، برفقه لفيف من قيادات الجهاز من نواب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات مع وفد من إدارة الأوقاف بالسادات، وذلك لتهنئة الأخوه الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكان في استقبالهم الأنبا بسنتى حليم يوسف راعي الكنيسة وقيادات ورجال الدين المسيحي بحفاوة وسعادة.

ومن جانب أخر، قام رئيس الجهاز بتقديم درع الجهاز وشهاده تقدير ومحبة للتهنئة بعيد القيامة المجيد، بالإضافة إلى تقديم الورورد للأطفال، وأعرب قيادات الكنيسة عن شكرهم وامتنانهم.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة الحرص على تهنئة الأخوة الأقباط في جميع مناسبتهم، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يقدمون التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يقدمون التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يقدمون التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يقدمون التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يقدمون التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يقدمون التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يقدمون التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد