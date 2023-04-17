حملة ترامب الانتخابية تجمع أكثر من 18 مليون دولار لإعادة انتخابه

قالت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابية، إنه تم جمع أكثر من 18 مليون دولار لمحاولة إعادة انتخابه هذا العام، مضيفًة أن زيادة المساهمات جاءت بعد أن أصبح أول رئيس يواجه تهمًا جنائية في وقت سابق من هذا الشهر.

ترامب يجمع 18 مليون دولار في حملته الانتخابية

ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتيد برس، فقد جمع ترامب أكثر من 18 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لتقارير تمويل الحملة التي تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما قالت وكالة أسوشيتيد برس إلى أن حملة ترامب قالت إن 4 ملايين دولار من هذا الإجمالي تم جمعها في غضون 24 ساعة بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك لائحة اتهام ضد ترامب في نهاية مارس و في المجموع، جمع الرئيس السابق أكثر من 34 مليون دولار هذا العام، وفقًا للحملة.

وبدأ ترامب في جمع الأموال من أخبار لائحة الاتهام على الفور تقريبًا بعد اتهامه في قضية تتعلق بمدفوعات مالية صامتة مزعومة تم دفعها لنجمة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016، حيث ناشد ترامب مؤيديه لدعمهم، واصفًا نفسه بأنه يتعرض للاضطهاد بشكل غير عادل.

وتأتي أحدث أرقام جمع التبرعات في الوقت الذي اعتبر فيه ترامب نفسه المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري في عام 2024 بين مجموعة متزايدة من المرشحين الجمهوريين.

والمتنافسون الأساسيون المحتملون الآخرون على الحزب الجمهوري، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس، لم يعلنوا بعد ما إذا كانوا سيرشحون للرئاسة أم لا، لكن من المعتقد على نطاق واسع أن ديسانتيس سيقفز إلى السباق في الأشهر المقبلة.

وأطلق ترامب حملته مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 في نوفمبر، متقدمًا على جميع المرشحين الجمهوريين الآخرين، حيث أمضى بعض الوقت في ولايات أولية مثل آيوا وساوث كارولينا على مدى الأشهر القليلة الماضية، لكن لائحة الاتهام التي تصدر عناوين الصحف قد جعلته أكثر ظهورًا له مع انطلاق حملته الثالثة في البيت الأبيض.