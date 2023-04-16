الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب بأحد المحال التجارية فى الغربية

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب بأحد المحال بشارع سعد زغلول بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات .

البداية كانت بتلقى شرطة النجدة  بلاغا من أهالي شارع سعد زغلول بمدينة زفتى يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية الشهيرة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاطفاء وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي وتمت السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى المحال المجاورة ودون وقوع إصابات بشرية.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

الحماية المدنية حريق أحد المحال الغربية النجدة

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