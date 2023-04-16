بالخطوات.. كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2023 وصيغة تكبيرات العيد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2023 الذي ينتظره المسلمون منذ بدء شهر رمضان الكريم، لما له من فرحة كبيرة وشديدة، حيث يحيى المسلمون فيه شعائر العيد ويصلون الصلوات المختلفة راغبين في إرضاء الله.

كيفية صلاة عيد الفطر المبارك 2023

يبحث الكثير من المسلمين عن كيفية صلاة العيد، حيث تكون ركعتين، يتم التكبير في الركعة الأولى سبعا من غير تكبيرة الإحرام، كما يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة "الأعلى" أو سورة "ق"، أما في الركعة الثانية يكبر خمسا ويقرأ بسورة "الغاشية" أو بسورة "القمر"، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم، وتعم البهجة المساجد.

صيغة تكبيرات عيد الفطر

تعد تكبيرات عيد الفطر سُنّة عند جمهور الفقهاء، فوققا لهم يُستحب التكبير في العيد بأي صيغةٍ من صيغ التكبير، وقد ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية.

اعتاد المسلمون في كافة بقاع الأرض ترديد التكبيرات بصيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

جدير بالذكر أنه وفقا للمعهد الفلكي فإن يوم عيد الفطر سيوافق يوم الجمعة، وهو الأمر النادر في الحدوث نظرا لأن الجمعة توافق يوم عيد الفطر المبارك، حيث يحيي المسلمون شعائر العيد مرددين التكبيرات بفرحة شديدة.