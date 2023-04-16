الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10.. "بكرهك" تصرف صادم من ياسين تجاه والدته

تحت الوصاية
تحت الوصاية

شهدت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10 تصرف صادم من ياسين ابن منى زكي حيث قال لحنان التي تقوم بدورها منى زكي: "أنا بكرهك يا ماما"، وذلك نظرًا لأنه قد ملل من تحمل مسئولية “فرح” شقيقته الصغرى في غياب والدته دائمًا في العمل على المركب.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10

وتلقى دور الطفل “عمر شريف” الذي يقود بدور الطفل ياسين العديد من الإشادات فقد أشاد الكاتب أشرف العشماوي بالطفل عمر شريف في مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10 بطولة الفنانة منى زكي.

وقال في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: "الولد دة ممثل موهوب بالفطرة اسمه عمر شريف؛ اكتشفه المخرج عمرو سلامة وقدمه في دور بطولة بفيلم جميل اسمه (برة المنهج) وبيعمل دور مهم في مسلسل حلو اسمه تحت الوصاية، يمكن من أفضل مسلسلات السنة دي".

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وأضاف: "الولد دة ربنا صرف له كاريزما بزيادة وأعطى له قبول مذهل يخليك لازم تحبه؛ كمان حضوره بيشع بهجة ومخارج ألفاظه سليمة وبيمثل بتلقائية مدهشة؛ كأن الشخصية المكتوبة على الورق أصبحت لحم ودم على الشاشة.. أنت يا عمر أجمل حاجة في دراما رمضان السنة دي ويا رب دايمًا تتألق وتسعدنا".

الطفل ياسين اسمه عمر شريف وقد بدأ التمثيل في سن الـ 11 عاما وقد شارك من قبل في “برة المنهج” مع ماجد الكدواني، واكتشفه المخرج عمرو سلامة.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

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