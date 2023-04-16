من كبائر الذنوب.. مفتي الجمهورية يكشف حكم حرمان الإناث من الميراث

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد.

أكل أموال الناس بالباطل من كبائر الذنوب

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

وتابع، مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، فالمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضبط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.