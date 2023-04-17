الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

كيفية صلاة التسابيح فى ليلة القدر وعدد ركعاتها

صلاة التسابيح
صلاة التسابيح

صلاة التسابيح هى من السنن المفضل أداءها ولو مرة واحدة في العمر لما لها من فضل كبير، ويهتم المسلمون بأداء صلاة التسابيح في ليلة القدر التي يحييها المسلمون في ليلة 27 رمضان من كل عام، ولكن كيف تؤدى صلاة التسابيح وعدد ركعاتها. 

فضل صلاة التسابيح 

صلاة التسابيح، لها فضل كبير فهي كما قال النبي مُكفرة للذنوب، مُفرجة للكروب، مُيسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

وتصلى صلاة التسابيح 4 ركعات بتسليمة واحدة وفى كل ركعة في صلاة التسابيح، تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة أى سورة تختارها بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة. 

دعاء الشفع والوتر وعدد ركعاتها وكيفية صلاتها

كيفية أداء صلاة التهجد وعدد ركعاتها

ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول “التسبيحات المذكورة” 10 مرات ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده، ثم تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة، وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح

عدد ركعات صلاة التسابيح 

يعتبر صلاة التسابيح من الصلوات النافلة، وتُؤدى بصلاة 4 ركعات واحد تشهد أو بتسليمتين، وتسمى هذه الصلاة باسم صلاة التسابيح أو صلاة التسبيح بالنظر إلى ما يقال فيها من التسبيح.

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