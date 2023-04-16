جامعة إفريقيا العالمية تنفى وفاة طالبة مصرية في السودان

ردت جامعة إفريقيا العالمية، على ما تداول بشأن وفاة طالبة مصرية في السودان.

وقالت الجامعة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "تفيد إدارة جامعة إفريقيا العالمية أن طلاب وطالبات الجامعة بداخلياتها المختلفة الآن في مقار آمنة داخل الجامعة، ولا يوجد أي إصابة جراء الاشتباكات الدائرة بالخرطوم وتحب أن تطمئن أسر الطلاب على سلامتهم".

وأضافت الجامعة: "الأوضاع مستقرة والحمد لله وإدارة الجامعة تقوم بتأمين جميع الطلبة".

واستكملت الجامعة: "نؤكد لكم لم تتوفى أي طالبة بالجامعة جراء ما يحدث الآن داخل الخرطوم، الآن جميع طالبات الداخلية وطلابها في أماكن آمنة برفقة إدارة الجامعة في هذه اللحظة.. والخبر الذي تم نشره عبارة عن شائعة فقط".

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع وزارة الخارجية المصرية للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية.