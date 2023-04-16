الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. جمال سليمان يعيش أسوأ أيامه

عملة نادرة
عملة نادرة

بدأت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة والعشرين باكتشاف واقعة حمل إسراء التي تجسدها مريم الخشت، وكذلك قامت نادرة التي تجسدها نيللي كريم بإشعال النيران في مكان عمل عبد الجبار الذي يجسده جمال سليمان.

 

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25

وعندما شاهد عبد الجبار الحريق، خلال احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25 ، جن جنانه من الكوارث التي تنصب فوق رأسه، ثم جاءت صورة نادرة وهي تقف أمام المرآة وتبكي على كل الذي وصلت له بسبب تلك العائلة الظالمة وابنها الذي فقدته.

وذهب لنجله مسعود الذي فقد عقله والذي يقوم بدوره أحمد عيد وقام بمواساته، خلال احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25 ، وطلب منه أن يقوم واستنجد به ليرى ماذا حدث لهيبته ومكانته، واستنكر أن يكون هو الذي قتل أخيه، وطلب منه أن يسامحه لأنه لم يعطه حقه وأنه كان قاسيا معه.

ثم ذهب إلى غرفته وزوجته سكينة التي تقوم بدورها فريدة سيف النصر ليشتكي لها حاله، وأكدت له أن يحصد الشوك الذي زرعه.


مسلسل عملة نادرة 


ينافس المسلسل بقوة في الماراثون الرمضاني بطولة نيللي كريم التي اختارت قضية شائكة للحديث عنها وهي حرمان المرأة من الميراث في النجوع الفقيرة في مصر.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. تعرف على موعد عرضها من هنا

مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. مصير إسراء بعد اكتشاف زوجها لواقعة حملها

نيللي كريم تعود من جديد

عادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر" عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

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