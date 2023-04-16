الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" يواصل توزيع "شنط الخير" على الأسر الأكثر احتياجا بأبو النمرس

مستقبل وطن
مستقبل وطن

يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ورعاية المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب فعالياته بتقدم يد العون للأسر الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات.

ووزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، شنط الخير على الأسر الأكثر احتياجا في محاولة من لتخفيف الأعباء على الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وشارك النائب عصام هلال عفيفي عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أمين الثقافة والرياضة والفنون في حفل الإفطار الجماعي لمحافظة الجيزة.

وأطلق حزب مستقبل وطن، أكبر حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام، والأسر الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية، على مستوى أمانات الحزب بمحافظات الجمهورية، تحت شعار "هنفطر ونفرح أهالينا" وأعقب الإفطار توزيع جوائز عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل مقدمة من حزب مستقبل وطن.

أبوالنمرس الجمهورية اللجنة العامة لمجلس الشيوخ المهندس أشرف رشاد الشريف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب عصام هلال عفيفي أمانة حزب مستقبل وطن محافظات الجمهورية

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