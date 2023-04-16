"مستقبل وطن" يواصل توزيع "شنط الخير" على الأسر الأكثر احتياجا بأبو النمرس

يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ورعاية المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب فعالياته بتقدم يد العون للأسر الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات.

ووزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، شنط الخير على الأسر الأكثر احتياجا في محاولة من لتخفيف الأعباء على الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وشارك النائب عصام هلال عفيفي عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أمين الثقافة والرياضة والفنون في حفل الإفطار الجماعي لمحافظة الجيزة.

وأطلق حزب مستقبل وطن، أكبر حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام، والأسر الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية، على مستوى أمانات الحزب بمحافظات الجمهورية، تحت شعار "هنفطر ونفرح أهالينا" وأعقب الإفطار توزيع جوائز عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل مقدمة من حزب مستقبل وطن.