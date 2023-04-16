العناية الإلهية تنقذ مطعم مأكولات بحرية بالمحلة من الدمار بعد اشتعال النيران

انقذت العناية الإلهية مطعم ماكولات بحريه بالمحلة من الدمار بعد اشتعال النيران إثر ماس كهربائي مفاجىء قبيل وقت الافطار.



حيث تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق هائل داخل محل أسماك بحرية بمدينه المحله الكبرى بمحافظة الغربية فعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

وشدد مدير أمن الغربية اللواء محمد عمار على سرعة وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حفاظا على المال العام والخاص والارواح البشرية.

يذكر أن الكهرباء من اهم مصادر الطاقة والقوى المحركة ولكن على الرغم من الفوائد العديدة للكهرباء إلا أنها تشكل خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات وقد تكون سبباً في وقوع الحرائق والإنفجارات أو وفاة الكثير من الناس في حال أهمال تطبيق شروط السلامة أثناء تنفيذ الشبكات والتوصيلات الكهربائية أو عند الاستخدام .

حيث يجب لمواجهة حرائق التجهيزات الكهربائية اتباع الإجراءات الآتية :

• فصل التيار الكهربائي قبل إجراء عملية الإطفاء.

• استخدام وسائل الإطفاء التي تتناسب مع نوعية المواد المشتعلة فيها النار.

• في حالة تعذر فصــل التيار الكهربائي أو عــدم التيقن من ذلك فتستخدم مواد الإطفـاء التي ليست لها خاصية التوصيل الكهربائي وأيضاً عـدم التأثير الضـار على التجهيزات كأبخرة الهالوجينات والمساحيق الكيميائية الجافة وثاني أوكسيد الكربون.

أسباب الحوادث الكهربائية .

تعتبر التمديدات الكهربائية الخاطئة وغير المطابقة لمواصفات السلامة في المنازل أو المنشآت التجارية والصناعية والتعليمية وغيرها من أهم مسببات الحوادث الكهربائية، حيث يؤدي ذلك إلى أضرار بشرية وخسائر مادية أو بشرية .

كما أن عدم التزام العاملين في مجال الكهرباء بتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء تأدية أعمالهم أمر يتسبب في وقوع الحوادث والإصابات بينهم فضلاً عن أن غياب الوعي الوقائي بأمور السلامة والصحة المهنية لدى مستخدمي الكهرباء ووجود معلومات ومفاهيم خاطئة لديهم عنها أمر قد يؤدي إلى قيامهم بارتكاب مخالفات قد تعرضهم لأخطار الكهرباء