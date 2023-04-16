محافظ الدقهلية: التصدى للبناء المخالف والتعديات حفاظًا على أملاك الدولة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هناك حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكل أشكالها.

وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



وقال اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إزالة لسمل خرساني تمت إقامته بالمخالفة على قطعة أرض زراعية بقرية نقيطة، كما تمت إزالة سمل خرساني بقرية برق العز، كما تمت إزالة فى المهد لحوائط دور أرضى مخالف للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بقرية تلبانة التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، وكذا إزالة مخالفة بعزبة الجمال على مساحة 70 مترًا مربعًا وبدون إخطار من الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، كما تمت متابعة فك شدة خشبية بقرية طناح وتم عمل محضر مخالفة أعمال بالشرطة ضد المخالف بإشراف نائب رئيس المركز د. منى المتبولي.

كما أكدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا أنه تمت متابعة تنفيذ أعمال المرور الميدانى على أعمال البناء بإشراف ومتابعة ريهام الحلو نائب رئيس المركز والمدينة، وقد تلاحظ وجود تشوين مواد بناء بغرض البناء المخالف، حيث تم على الفور استدعاء معدات رئاسة المركز وتم الضبط والتحفظ على عدد 3 أطنان حديد تسليح، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم إيقاف أعمال تعد بالردم على الأرض الزراعية على طريق رافد جمصة، حيث تم رفع أكثر من 20 مقطورة بإشراف وليد الموجي نائب رئيس المركز.



كما قال متولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة بني عبيد، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لتعد بالبناء خارج الحيز العمرانى على مساحة 100 متر مربع بقرية الزهيرى التابعة لقرية الصلاحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إزالة لحوائط من البلوك الأبيض، حيث تم بناء سور على طريق السلام على مساحة 200 متر مربع وقد تمت إزالته فورًا بمشاركة قوة أمنية من مركز شرطة المنزلة والقسم الهندسي بالعمارنة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



وأكدت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إزالة مزرعة سمكية بمساحة 16000 متر مربع ببلقاس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.