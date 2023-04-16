هدية لندن لـ جوارديولا.. وست هام يُجبر أرسنال على "التعادل" في البريميرليج

أجبر فريق وست هام يونايتد ضيفه أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني على التعادل الإيجابي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين لكل منهما.

وأنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وجاءت نتيجة مباراة ديربي مدينة لندن اليوم لتصب في مصلحة مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني وتقلص فارق النقاط بينه وبين أرسنال المتصدر إلى 4 نقاط فقط.

أحداث الشوط الأول

افتتح البرازيلي جابرييل خيسوس، التسجيل لأرسنال، في الدقيقة السابعة، ثم أضاف النرويجي مارتن أوديجارد، الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتمكن الجزائري من تسجيل هدف تقليص الفارق لوست هام، في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وجاء الشوط الأول قويًا وحماسيًا، حيث شهد أفضلية لفريق أرسنال، الذي سيطر وهدد مرمى أصحاب الأرض، بالعديد من الفرص والمحاولات السانحة للتسجيل.

الدقيقة الرابعة.. مارتينيللي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها جابريل ماجاليس برأسية مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

الدقيقة الخامسة.. سدد الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام، الكرة من على حدود منطقة الجزاء لترتد من جسم المدافع روب هولدينج مع مطالبة لاعبو وست هام بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على لاعب أرسنال ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

الدقيقة السابعة.. سجل البرازيلي جابريل خيسوس، هدف التقدم لأرسنال، بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء، من بين وايت، ليقابلها خيسوس، بتسديدة من على القائم الثاني سكنت الشباك.

الدقيقة العاشرة.. سجل النرويجي مارتن أوديجار، الهدف الثاني لأرسنال، بعدما أرسل جابرييل مارتينيللي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها أوديجارد بتسديدة من على القائم الثاني مرت لداخل الشباك.

الدقيقة الثانية والثلاثين.. حصل وست هام على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعبه لوكاس باكيتا من جانب المدافع جابريل ماجاليس داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة الثالثة والثلاثين.. سجل الجزائري سعيد بن رحمة، هدف تقليص الفارق لوست هام من ركلة جزاء.

الدقيقة الخامسة والثلاثين.. بطاقة صفراء لتوماس بارتي، لاعب أرسنال، بعد عرقلتة للاعب سعيد بن رحمة.

وبعد الهدف.. بدأ وست هام، في شن المزيد من الهجمات على أمل إدراك التعادل في مرمى أرسنال.

الدقيقة السادسة والثلاثين.. أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها ميكيل أنطونيو مهاجم وست هام، برأسية قوية تصدى لها رامسديل حارس أرسنال.

الدقيقة السابعة والثلاثين.. أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها توماس سوتشيك برأسية من على القائم الأول وتصدى لها الحارس رامسديل.



أحداث الشوط الثاني

واستمر استحواذ لاعبي أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الثاني فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو أرسنال تعزيز تقدمهم وتسجيل الهدف الثالث، فيما ضغط لاعبو وست هام لتسجيل هدف التعادل.

وتحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 52 وأهدرها بوكايو ساكا.

وسجل جاريد بوين هدف التعادل لفريق وست هام في الدقيقة 55.

وضغط أرسنال خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف الفوز، فيما حاول لاعبو وست هام استغلال تقدم أرسنال للهجوم لشن هجمات مرتدة وتسجيل هدف قاتل.

وأهدر لاعبو أرسنال أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف الانتصار في الدقائق المتبقية من عمر المباراة، وكذلك لاعبي وست هام الذين أهدروا العديد من الفرص المحققة.

واستمر استحواذ لاعبي أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الثاني فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو أرسنال تعزيز تقدمهم وتسجيل الهدف الثالث، فيما ضغط لاعبو وست هام لتسجيل هدف التعادل.

وتحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 52 وأهدرها بوكايو ساكا.

وسجل جاريد بوين هدف التعادل لفريق وست هام في الدقيقة 55.

وضغط أرسنال خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف الفوز، فيما حاول لاعبو وست هام استغلال تقدم أرسنال للهجوم لشن هجمات مرتدة وتسجيل هدف قاتل.

وأهدر لاعبو أرسنال ووست هام أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وسدد لاعبو أرسنال 5 كرات على المرمى من 11 محاولة، فيما خرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 3 تسديدات من 16 محاولة لفريق وست هام، وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 7 تسديدات.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق وست هام.

ورفع أرسنال رصيده لـ74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما رفع وست هام رصيده لـ31 نقطة في المركز الـ15.