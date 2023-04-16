مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نوتنجهام فورست، ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلًا من: "أليخاندرو جارناتشو، ماسون جرينوود، توم هيتون، ليساندرو مارتينيز، ماركوس راشفورد، رافائيل فاران، دوني فان دي بيك".

ويقود أنطوني مارسيال هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم وبجواره جادون سانشو وأنتوني.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة نوتنجهام فورست ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.

وسط الملعب: كاسميرو، مارسيل سابيتزر، برونو فيرنانديز.

الهجوم: جادون سانشو، أنتوني، أنطوني مارسيال.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "جاك بوتلاند، جورادو، ويليامز، كريستيان إريكسن، فريد، بيليستري، زيدان إقبال، إلانجا، فورت ويجورست".



ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة المنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وتحسين موقفه في جدول الترتيب على أمل تعثر فريق نيوكاسل من أجل القفز على المركز الثالث، بينما يرغب نوتنجهام فورست في تحقيق المفاجأة وخطف فوز من أجل الخروج من الصراع على الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، فيما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الـ18 في الترتيب برصيد 27 نقطة.

ويرغب يونايتد في تجاوز آثار التعادل المخيب للأمال الذي سقط فيه الفريق في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي أمام فريق إشبيلية بهدفين لكل منهما، ويسعى لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الإياب نهاية الأسبوع الجاري.