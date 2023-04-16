محافظ قنا يزور مطرانية الأرثوذوكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

اختتم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، زيارته الكنائس والإيبارشيات لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقوص، مقدمًا التهنئة للأنبا بيمن مطران قوص ونقادة وتوابعهما، بمناسبة العيد.

رافق محافظ قنا خلال الزيارة كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الفولي مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور نشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم، كما يشاركوننا فرحتنا بأعيادنا، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطًا بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير وأن يبقي وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب الأنبا بيمن مطران قوص ونقاده، عن تقديره وامتنانه لما لمسه من محبة المسلمين الذين توافدوا لتقديم التهنئة لاخوانهم الأقباط بعيد القيامة المجيد، وفي مقدمتهم محافظ قنا، والقيادات الننفيذية والأمنية، مما يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لإحياء الخير في نفسه وأسرته ومجتمعه، للمساهمة فى صنع مستقبل أفضل.