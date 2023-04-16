نائب رئيس "جوجل" يبدي استعداد الشركة للمساهمة من خلال التكنولوجيات في تنفيذ برنامج "نُوَفِّي"

أعرب السفير كاران بهاتيا، نائب رئيس شركة جوجل للشئون الحكومية والسياسات العامة، عن اهتمام الشركة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ورغبة الشركة في تعزيز التعاون مع الحكومة في استخدام التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشروعات البرنامج وتعزيز الاستثمارات في التحول الرقمي، وتناول الجانبان سبل التعاون في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن لقاءاتها الثنائية وأنشطتها خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين في ضوء الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية، تحت مظلة رؤية مصر 2030، وتسريع وتيرة الشمول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، لافتة إلى أن مصر تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار لتصبح مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحفيز استثمارات رأس المال المخاطر في ظل الدور الحيوي لهذه الشركات في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركة "جوجل"، والعديد من الشركاء الآخرين، في إطلاق المسابقة الدولية ClimaTech Run 2022 خلال مؤتمر المناخ COP27، وتعد المسابقة الأكبر من نوعها لتحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، تُشارك في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.