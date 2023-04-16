"القاهرة الإخبارية" تعرض "فيديوجراف" عن أبرز المطارات الاستراتيجية في السودان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن أبرز المطارات الاستراتيجية في حرب السودان، وجاء فيه:-

مطار الخرطوم

افتتح عام 1947 في قلب العاصمة السودانية

مطار مدني يضم قاعدة جوية كبيرة

يشكل المطار منفذا لمرور 95 % من حركة الطيران الخارجية

الموقع الحالي يشكل خطرا لوقوعه في قلب منطقة سكنية

على بعد 450 كتر غرب الخرطوم

يقع في إحدي أكبر المدن السودانية

يربط غرب السودان بالعاصمة الخرطوم

يعد منطقة وسطي بين العاصمة ومعظم مناطق دارفور

مقر لتمركز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

مطار مروي