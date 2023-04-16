"القاهرة الإخبارية" تعرض "فيديوجراف" عن أبرز المطارات الاستراتيجية في السودان
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن أبرز المطارات الاستراتيجية في حرب السودان، وجاء فيه:-
مطار الخرطوم
- افتتح عام 1947 في قلب العاصمة السودانية
- مطار مدني يضم قاعدة جوية كبيرة
- يشكل المطار منفذا لمرور 95 % من حركة الطيران الخارجية
- الموقع الحالي يشكل خطرا لوقوعه في قلب منطقة سكنية
- على بعد 450 كتر غرب الخرطوم
- يقع في إحدي أكبر المدن السودانية
- يربط غرب السودان بالعاصمة الخرطوم
- يعد منطقة وسطي بين العاصمة ومعظم مناطق دارفور
- مقر لتمركز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
مطار مروي
- وضعت خطة إنشائه عام 1993
- مصمم وفق أحد النظم التكنولوجية
- يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة من الناحية العسكرية
- يقع علي بعد كيلومترات من خزان “مروي” أحد أكبر سدود الري والكهرباء
- ميناء جوي يربط بين دول أفريقيا والخليج وأوروبا
- ساهم في انعاش السياحة بالسودان