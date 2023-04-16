الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" تعرض "فيديوجراف" عن أبرز المطارات الاستراتيجية في السودان

المطارات الاستراتيجية
المطارات الاستراتيجية في السودان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن أبرز المطارات الاستراتيجية في حرب السودان، وجاء فيه:-

مطار الخرطوم 

  • افتتح عام 1947 في قلب العاصمة السودانية
  • مطار مدني يضم قاعدة جوية كبيرة
  • يشكل المطار منفذا لمرور 95 % من حركة الطيران الخارجية
  • الموقع الحالي يشكل خطرا لوقوعه في قلب منطقة سكنية
  • على بعد 450 كتر غرب الخرطوم
  • يقع في إحدي أكبر المدن السودانية
  • يربط غرب السودان بالعاصمة الخرطوم
  • يعد منطقة وسطي بين العاصمة ومعظم مناطق دارفور
  • مقر لتمركز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

مطار مروي

  • وضعت خطة إنشائه عام 1993
  • مصمم وفق أحد النظم التكنولوجية
  • يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة من الناحية العسكرية
  • يقع علي بعد كيلومترات من خزان “مروي” أحد أكبر سدود الري والكهرباء
  • ميناء جوي يربط بين دول أفريقيا والخليج وأوروبا
  • ساهم في انعاش السياحة بالسودان
ابرز المطارات الاستراتيجية في الصراع بالسودان ابرز المطارات الاستراتيجية المطارات الاستراتيجية في الصراع بالسودان السودان القاهرة الإخبارية مطار الخرطوم مطار مروي

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