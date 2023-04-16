"طلعت مصطفى" تفتح باب الإيجارات في مشروع "إيست هب".. أحدث المراكز التجارية بمدينتي

نظمت مجموعة طلعت مصطفى اليوم الخميس 13 إبريل حفل إفطار بمناسبة فتح باب الإيجارات في مشروع "إيست هب" ، أحدث المراكز التجارية المتكاملة بمدينتي . تم تنظيم الحفل داخل مشروع "إيست هب" ، بحضور الأستاذ/ عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، وعدد من قيادات المجموعة ، وعدد من مستأجري الوحدات التجارية بـ "إيست هب" والمراكز التجارية المختلفة في مدينتي والرحاب. وحضر حفل الإفطار أيضاً عدد من ملاك ومشغلي العلامات التجارية لمختلف الأنشطة التجارية.

وألقى الأستاذ / عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، كلمة عرض خلالها رؤية المجموعة في تطوير مشروعات سكنية بمنطقة شرق القاهرة، إيمانًا منها أن المنطقة تمثل مستقبل التنمية العمرانية في مصر، مستدلًا على نجاح رؤية المجموعة في ارتفاع عدد سكان المنطقة من 400 ألف نسمة عام 1996 وقت إنشاء مدينة الرحاب إلى 3.5 مليون نسمة في الوقت الحالي، مع توقعات بنمو يصل إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.

أشار إلى حرص مجموعة طلعت مصطفى، على إجراء دراسات سوقية حقيقة، لتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات سكان مدينتي والرحاب ومنطقة شرق القاهرة بأكملها، ونتيجة لهذه الدراسات تم إنشاء أوبن إير مول، وهو من أكبر المراكز التجارية في مصر والشرق الأوسط ، ويستقبل الآلاف من الزوار يوميًا ويضم أكبر العلامات التجارية في العالم لمختلف الأنشطة، وبعدها تم إنشاء "كرافت زون" ليوفر الخدمات الحرفية والأنشطة التجارية المختلفة التي يحتاجها السكان، واستكملت المجموعة بإنشاء "إيست هب" ويضم مساحات تجارية متنوعة، وكذلك مراكز للعيادات الطبية ومكاتب إدارية. وأضاف أن مجموعة طلعت مصطفى استطاعت خلال السنوات السابقة تنفيذ نحو 400 ألف مساحة إيجارية ، وتطمح أن تصل إلى مليون و200 ألف متر مربع خلال الـ 10 سنوات القادمة .

ولفت عمر هشام، إلى أن كبرى العلامات التجارية تعاونت مع مجموعة طلعت مصطفى لفتح فروع بالمراكز التجارية بمدينتي، نتيجة لما تحققه فروعها بمشروعات المجموعة من مستوى قياسي من المبيعات، مستدلًا على ذلك بـ كارفور التي افتتحت 3 فروع لها بمدينتي والرحاب، وتحقق أعلى مبيعات، وكذلك "زارا" للملابس وتمتلك أكبر فرع لها في مصر بمدينتي، ويحقق مبيعات ضخمة، وكذلك "أمريكان إيجل" وحقق في أول شهر من افتتاحه مبيعات قياسية، و "ستاربكس" التي افتتحت 6 فروع لها في المراكز التجارية التابعة لطلعت مصطفى وتحقق أعلى إيرادات ، وكذلك L C Wi Kiki التى تمتلك 3 فروع لها بمشروعات المجموعة ، ما يمثل 15 % من فروعها داخل مصر .

وكشف عمر هشام طلعت عن الإقبال الكبير للاستثمار في "إيست هب" ، مشيراً إلى حجز كبرى العلامات التجارية فروع لها بمشروع "إيست هب" قبل طرح المشروع للإيجار، حرصًا منها على زيادة مبيعاتها، وأبرزها النساجون الشرقيون للسجاد، وأديداس، وتاي هاوس، وأسواق شارع عبد العزيز، وفلامنجو، اتصالات ، دي اتش إل ، سلطان سراي ، بيت ورد ، Casaletti Furniture ، Brisk by Sonic ، وغيرها من العلامات التي استحوذت على حوالي ثلث المساحة الإيجارية خلال مرحلة التأجير المسبق، متوقعًا أن يحقق "إيست هب" إقبالًا كبيراً في ظل موقعه المميز داخل مدينتي، وقربه من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن وجود فرص كبيرة وواعدة للاستثمار فيه بأسعار جيدة لأن المشروع مازال في مرحلة التأجير .

فيما عرض مسؤولو القطاع التجاري بمجموعة طعت مصطفى، مكونات مشروع "إيست هب" الذي تبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم المركز التجاري الجديد 8 مباني ، بواقع 5 مباني متصلة و3 مباني منفصلة، يتواجد فيها ما يقرب من 670 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، تضم 200 مكتب وعيادة، وفروع للبنوك ومطاعم، وجراج تحت الأرض بطاقة استيعابية حوالي 1200 سيارة، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات أمام مباني المول، كل ذلك بخلاف "الكرافت زون" الذي يضم 650 وحدة تجارية .

وبدأ الحفل بفيديو قصير عرض مسيرة مجموعة طلعت مصطفى على مدار 50 عامًا في تطوير كبرى المشروعات السكنية المتكاملة بشرق القاهرة، بداية من مدينة الرحاب عام 1996، وبعدها بعشر سنوات مشروع مدينتي على مساحة أكبر وبخدمات متكاملة، وأخيرًا إطلاق مدينة نور أمام العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أول مدينة ذكية مستدامة في مصر، هذا بالإضافة إلى إنشاء سلسلة فنادق كبرى بشرم الشيخ، والقاهرة، والإسكندرية.