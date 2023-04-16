ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى؛ لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه.

وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على "2 طبنجة مُعدلة، 6 طبنجة محدث صوت، 7 خزينة، 20 طلقة خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.