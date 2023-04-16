الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة في البحيرة

أسلحة
أسلحة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى؛ لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه.

وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على "2 طبنجة مُعدلة، 6 طبنجة محدث صوت، 7 خزينة، 20 طلقة خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع". 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام ضبط الأسلحة النارية مركز شرطة حوش عيسى

الأكثر قراءة

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازات العيد

هل يتم صرف معاش مايو قبل العيد؟.. الدستور تجيب

"iTi" يعلن عن برنامج "سفراء التكنولوجيا" بمجال اختبار البرمجيات

محافظ المنوفية يفحص عددًا من الشكاوى خلال لقائه اليومى بالمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى