ميكالى يرفض إلغاء معسكر المنتخب الأوليمبى بسبب الأهلى وبيراميدز

رفض البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، فكرة إلغاء معسكر المنتخب الأوليمبى المقرر له خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجارى.

وجاء قرار المدرب البرازيلى بعد الأنباء التى ترددت بشأن إمكانية إلغاء المعسكر، بعد تأكد غياب لاعبي الأهلي وبيراميدز عن المعسكر، بسبب إرتباطهم بمباراتي فريقيهما في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويلتقى الأهلى مع الرجاء المغربى يوم 29 أبريل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى حين يلعب بيراميدز مع مارومو جالانس الجنوب إفريقى يوم 30 من الشهر ذاته فى إياب نفس الدور من بطولة الكونفدرالية، الأمر الذى يحول دون انضمام لاعبى الفريقين لمعسكر المنتخب الأوليمبى.

وتلقى الجهاز الفنى للمنتخب الاوليمبى تأكيد من جانب اداراتى ناديى الاهلى وبيراميدز بعدم السماح للاعبيهم بالانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبى خلال تلك الفترة، خاصة أنه سيقام خارج الأجندة الدولية للفيفا.

فى الوقت نفسه، يواجه الجهاز الفنى أزمة أخرى، بسبب عدم توصل مسئولى إتحاد الكرة لاتفاق بشأن المباراة الودية للفريق خلال المعسكر المقبل، برغم وجود اتفاق شفهى مع الاتحاد السودانى على إقامة مباراة ودية مع المنتخب الاوليمبى .

ورغم هذه الأزمات غلا أن ميكالى تمسك بضرورة إقامة المعسكر فى موعده، خاصة وأنه تم تحديد موعده بالتنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الذى وضع هو الأخر هذا الموعد أجندة الموسم الحالى، حتى يساعد مدرب المنتخب الأوليمبى فى تجهيز الفريق بشكل جيد لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة.

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض فعاليات بطولة إفريقيا تحت 23 عام التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو المقبلين، حيثت يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة لاوليمبياد باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع رابع اسيا على تذكرة التأهل .