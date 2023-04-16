الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«صن»: روما يستهدف ضم «فيرمينو» بطلب من مورينيو

روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، إبرام صفقة هجومية مميزة ومن العيار الثقيل من صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

مورينيو يطلب من روما التعاقد مع فيرمينو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «صن» الإنجليزية، فإن مورينيو طلب من إدارة روما، التعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مورينيو طلب من مواطنه تياجو بينتو، المدير الرياضي لفريق روما، سرعة التعاقد مع فيرمينو في صفقة مجانية في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في صيف 2023 المقبل.

وبناءً عليه، أكدت الصحيفة الإنجليزية، أن بينتو أبدى استعداده بالفعل لتقديم عرض لمدة عامين، بالإضافة إلى التمديد لعام آخر، من أجل الحصول على خدمات فيرمينو.

في المقابل، لم يحسم فيرمينو موقفه النهائي حتى الآن بشأن تجديد عقده والاستمرار مع ليفربول، أو الرحيل وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

ويُعد فيرمينو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، إنتر ميلان وروما الإيطاليان.

يذكر أن روبرتو فيرمينو قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2015، قادمًا من هوفنهايم الألماني.

مورينيو روما فيرمينو روبرتو فيرمينو ليفربول

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