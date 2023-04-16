توزيع 29 ألفًا و800 شنطة رمضانية على المستحقين في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 1600 شنطة رمضانية، الدفعة الـ 13 من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 1600 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، " الدفعة ال"13" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 29 ألف و800 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية و لإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجهًا الشكر للرئيس السيسي، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.