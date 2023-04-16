الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 29 ألفًا و800 شنطة رمضانية على المستحقين في كفر الشيخ

الشنط الرمضانية
الشنط الرمضانية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 1600 شنطة رمضانية، الدفعة الـ 13  من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 1600 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، " الدفعة ال"13" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 29 ألف و800 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية و لإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجهًا الشكر للرئيس السيسي، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

شنطة رمضانية الأوقاف المستحقين كفر الشيخ السيسي

الأكثر قراءة

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازات العيد

هل يتم صرف معاش مايو قبل العيد؟.. الدستور تجيب

"iTi" يعلن عن برنامج "سفراء التكنولوجيا" بمجال اختبار البرمجيات

محافظ المنوفية يفحص عددًا من الشكاوى خلال لقائه اليومى بالمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى