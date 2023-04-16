الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى انفجار «شعلة» بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهما لوقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل في نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح بوصول شخصين مصابين بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل في نطاق مركز منيا القمح، فيما تم تحويل المصابين إلى قسم الحروق في مستشفى بلبيس المركزي وحجزهما تحت الملاحظة والعلاج.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
 

الشرقية انفجار شعلة اصابة

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