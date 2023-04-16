الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك 2023

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أيام قليلة وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لذا زاد البحث لمعرفة مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الفطر المبارك 2023 لمن سيخرجون سواء للعمل أو للتنزه والفسح.

مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الفطر المبارك 2023

مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الفطر المبارك 2023

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال عيد الأضحى 2022

نوضح لكم في السطور التالية مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الفطر المبارك 2023 والإجازة الرسمية المقررة لعيد الفطر المبارك والتي حددها مجلس الوزراء.

يكون موعد إنطلاق أول قطار من جميع المحطات الانتهائية في تمام الساعة  5:15 صباحًا، ويكون موعد آخر قطار بالخط الأول في تمام الساعة 12.15 بعد منتصف الليل. 

أما  آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب يكون في تمام الساعة 12:30 منتصف الليل، وبالخط الثالث من محطة عدلي منصور يكون موعد  آخر قطار 12:07 منتصف الليل، وآخر قطار بالخط الثالث من محطة الكيت كات 12:38 منتصف الليل. 

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 

في وقت لاحق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من الخميس الموافق 20 أبريل 2023 حتى الثلاثاء 25 أبريل.

وتكون إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص 2023

وكذلك أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، عن إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء للقطاع الخاص بداية من الخميس 20 أبريل 2023 وحتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء عن موعد تحديد اجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء. 

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