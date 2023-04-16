الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تشهد قداس عيد الميلاد المجيد

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قداس عيد الميلاد المجيد، حيث أعربت عن تهنئتها لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال مشاركتها في قداس عيد الميلاد المجيد، وجهت وزيرة الهجرة رسالة تهنئة للمصريين جميعًا بالداخل والخارج، مؤكدة أن هذه الأيام نتشارك الاحتفالات بأعياد دينية تعكس المحبة والأخوة التي تعرفها مصر على مدار تاريخها.

وتقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لجموع المصريين حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكدت: "ستظل مصر بنسيجها الوطني المتماسك نموذجًا للتسامح والوحدة جيلًا بعد جيل.. وكل عام ومصر والمصريون بخير وسلام وأمان".

وكانت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس السبت، تابعت بشكل دقيق تطورات الأوضاع مع الأشقاء في السودان وفقًا للمستجدات التي تشهدها الدولة الشقيقة اليوم، من واقع اهتمامها بجميع الجاليات وبشكل خاص الطلاب المصريون بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الطلاب المصريين يتواجد أغلبهم بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المصريين بالسودان في حدود ١٠ آلاف وعدد الطلاب  في حدود ٥ آلاف طالب، موضحة عدم وجود حصر دقيق بالأعداد بسبب عدم قيام أغلب المصريين بتسجيل بياناتهم عند الوصول.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها وجهت باستمرار المتابعة للموقف على مدار الساعة عبر ثلاثة محاور، الأول التواصل مع الطلاب ورموز الجاليات بصورة مباشرة وفقًا لقاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة، والمحور الثاني من  خلال  التواصل المستدام مع سفارتنا "بالخرطوم" والقنصلية المصرية "بوادي حلفا "، ومن خلال وزارة الخارجية المصرية والزملاء المختصين بالملف وعلى رأسهم مساعد وزير الخارجية لشئون السودان.

والمحور الثالث للمتابعة من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة الطلاب بالخارج وتترأسها وزارة الهجرة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والتعليم العالي والجهات والمؤسسات المختلفة المختصة.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المصريين بالخارج

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