إسناد تنمية حقل غرب البرلس إلى "خدمات البترول البحرية"

حصلت شركة خدمات البترول البحرية "PMS"، إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، على أمر إسناد لتنمية حقل غرب البرلس البحري، التابع لشركة غرب البرلس للبترول «بتروويب».

يأتي ذلك في إطار العمل وفقاً لرؤية جديدة تستهدف تعظيم حصة الشركة السوقية في مجال الإنشاءات البحرية، ومن المقرر أن تنفذ خدمات البترول البحرية أعمال تركيب عدد 2 منصة بحرية، وإنزال خطين بحريين أقطار 8 و14 بوصة، وذلك بحقل غرب البرلس البحري.

وتستهدف "بتروويب" من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل غرب البرلس البحري، ويأتي إسناد المشروع تأكيداً لنجاحات شركة خدمات البترول البحرية الأخيرة في المشروعات البترولية، وعلى رأسها مشروع تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي لشركة بتروجلف مصر.