الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كورى شمالى

إطلاق عيارات تحذيرية
إطلاق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية

أطلق الجيش الكوري الجنوبي عيارات تحذيرية لصد زورق دورية من الشمال عبر الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، في بيانٍ اليوم، إن القارب عبر خط الحدود الشمالي، أمس السبت، بالقرب من جزيرة بيكريونغ في كوريا الجنوبية.

وأضاف البيان أن القارب فائق السرعة التابع للبحرية بعث برسائل تحذير وأطلق عيارات تحذيرية وصد على الفور زورق الدورية.

وأكد المصدر نفسه أن جيشنا مستعد لمواجهة مختلف الاستفزازات وللحفاظ على موقع قتالي حاسم مع مراقبة تحركات العدو عن كثب.

وتشهد حدود الأمر الواقع البحرية التي لم تعترف بها كوريا الشمالية رسميا، توترا.

وما زال البلدان في حالة حرب من الناحية الفنية منذ انتهاء الحرب الكورية 1950-1953 بهدنة، دون معاهدة سلام.

وفي اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ العام الماضي، سقط صاروخ جنوب هذا الخط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية لأول مرة منذ نهاية الحرب.

وردت سيول بإطلاق 3 صواريخ وعلقت الطرق الجوية ودعت سكان جزر المنطقة إلى الاحتماء في الملاجئ.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية كثفت تجارب أسلحتها في الأشهر الأخيرة، وأعلنت أن وضعها كقوة نووية "لا رجوع فيه"، لتغلق الباب بشكل نهائي أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاحها.

في غضون ذلك، عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما العسكري وضاعفتا المناورات المشتركة واسعة النطاق في المنطقة، مما أثار غضب بيونغ يانغ التي تعتبر هذه التدريبات بمثابة تدريبات عامة على غزو أراضيها أو قلب نظامها.

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