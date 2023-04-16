الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شبورة صباحًا وبارد ليلًا.. "الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم  الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 - درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  

القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

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