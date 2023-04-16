الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يصدر بيانا بسبب أزمة مباراة الأهلى وفاركو

مجلس اتحاد الكرة
مجلس اتحاد الكرة

أصدر اتحاد الكرة بيانا بعد الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلي وفاركو فى الدوري الممتاز، بهجوم جماهير الأهلي على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي 

ويثمن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات سواء في مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية والتي بدأت في التزايد في المناسبات الأخيرة ، وهو ما كان له أطيب الأثر في مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخري للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير ، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس ادارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة ، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة.

ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم، بجماهير الكرة المصرية العاشقة والذواقة للعبة كرة القدم مساعدة الاتحاد ورابطة الأندية في جهودهما لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات من خلال الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي.

 

وكانت رابطة الأندية قد عاقبت الأهلي بتغريمه ماليا، مع منع جماهيره من حضور مباراتين، وفى حال التكرار يتم منعهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

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