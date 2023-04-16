الفنان دياب يكشف مفاجأة عن دوره فى مسلسل "تحت الوصايا"

قال الفنان دياب، إن التمثيل لم يكن بباله مطلقًا، معقبًا: "آخري لما كان تفكيري يروح للتمثيل، هو إني أعمل فيلم "هزار" كمطرب، وذلك عندما بدأت التفكير في الشهرة بعد التعرف على الأستاذ نصر محروس".

وأضاف الفنان دياب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه كان يوجد الكثير من الناس حوله يخبرونه بأنه سيكون ممثل شاطر، متابعاً:" الأستاذ محمود عبدالعزيز رحمه الله كان عايزني أشتغل معاه في مسلسل "باب الخلق" لكني اعتذرت لأني خفت أمثل، كنت شايف إني معنديش جاهزية إني أمثل، ومكنتش حاسس إني موهوب، فقلت لنفسي حرام، الفرصة دي المفروض ياخودها حد أحسن مني".

وأوضح أنه استمر على هذا النهج حتى عام 2014م ، معقبا: " أعطاني المخرج أكرم فريد، سكريبت لدور في مسلسل "ساحرة الجنوب" ونجحت، بعدها حسيت بمتعة لقاء الكاميرا في اللوكيشن، ومتعة إني أعيش شخصية حد غيري ، وكملت الحمد لله والناس قابلانا زي ما احنا وربنا يديمها نعمة".

دور دياب في مسلسل "تحت الوصايا"

وتابع: "بصدق الشخصية التي أجسدها، فمثلا شخص مثل صالح في مسلسل "تحت الوصايا" فإن الناس كلها تراه شرير، وواكل مال اليتامى، لكن أنا مش شايفه كده خالص، لكن عنده دوافع للي بيعمله، فمثلا أكل مال اليتامى ده كلام بتقوله حنان التي تجسد شخصيتها الفنانة العظيمة منى زكي، هي شايفة إنه بيسرقهم، لكن فعلًا هو مبيسرقهمش، هو مش شاطر في الشغلانة ومش جامد زي أخوه الله يرحمه، وبالتالي لا يدخل نفس المبالغ الذي كان يدخلها أخوه".