رئيس الزمالك: سنقدم شكوى لـ"فيفا" ضد جماهير الأهلى بعد سب شيكابالا

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تقدم ناديه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد جماهير النادي الأهلي.

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه جماهير الأهلي وهي توجّه السباب إلى محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك في مباراة الأهلي وفاركو الأخيرة دون سبب.

وقال مرتضى منصور عبر قناته على يوتيوب: "الزمالك سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي ضد جماهير الأهلي التي تعمدت توجيه السباب إلى شيكابالا خلال مباراة فاركو".

وأضاف: "سنترجم الشكوى إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وسيتم إرسالها إلى الفيفا عن طريق محامي الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي".

وتابع: "سأتقدم باستقالتي من رئاسة النادي إذا لم نحصل على حق شيكابالا".

ومن جانبه تحدث شيكابالا خلال ظهوره مع رئيس الزمالك، قائلًا: "نحن ليس لنا أي علاقة بالمباراة ولسنا طرفًا ومع ذلك تم التجاوز من جانب الجماهير ونريد الحصول على حقنا هذه المرة".