الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الزمالك: سنقدم شكوى لـ"فيفا" ضد جماهير الأهلى بعد سب شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تقدم ناديه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد جماهير النادي الأهلي.

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه جماهير الأهلي وهي توجّه السباب إلى محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك في مباراة الأهلي وفاركو الأخيرة دون سبب.

وقال مرتضى منصور عبر قناته على يوتيوب: "الزمالك سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي ضد جماهير الأهلي التي تعمدت توجيه السباب إلى شيكابالا خلال مباراة فاركو".

وأضاف: "سنترجم الشكوى إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وسيتم إرسالها إلى الفيفا عن طريق محامي الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي".

وتابع: "سأتقدم باستقالتي من رئاسة النادي إذا لم نحصل على حق شيكابالا".

ومن جانبه تحدث شيكابالا خلال ظهوره مع رئيس الزمالك، قائلًا: "نحن ليس لنا أي علاقة بالمباراة ولسنا طرفًا ومع ذلك تم التجاوز من جانب الجماهير ونريد الحصول على حقنا هذه المرة".

مرتضى منصور الزمالك الفيفا شيكابالا الدورى المصرى

الأكثر قراءة

إصابة 7 عمال محاجر فى انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا

"الدستور" وسط السائحين المتوافدين على متجر الهدايا بالمتحف المصرى الكبير

سعر القمح اليوم الأحد 16 أبريل 2023 فى الأسواق المصرية

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

بعد هدفه فى شباك لينس.. ميسى يهدد رقم رونالدو التاريخي

"القاهرة" الإخبارية .. الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقرات الدعم السريع بأم درمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس