إصابة 7 عمال محاجر فى انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا

أصيب 7 عمال محاجر، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق المنيا الجديدة المؤدي للصحراوي الشرقي في إتجاه قرية الشرفا بشرق النيل بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4265 ن ر ج، نصف نقل، بطريق المنيا الجديدة في إتجاه قرية الشرفا بشرق النيل، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة 7 عمال محاجر كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم وهم: حمادة شعبان 30 عاما، طارق عبد الحكيم 28 عاما، مصطفي علي 27 عاما، شعبان جبر 20 عاما، عماد طه 22 عاما، يقيمون في قرية الشرفا، ومحمد ناجي 27 عاما، محمد عبده 24 عاما، يقيمان بقرية الدوادية.

تم نقل المصابين إلي مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.