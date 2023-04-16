الحلقة الـ 24 من مسلسل ضرب نار.. جابر الكوماندا يقتل أنور باشا

انطلقت أحداث الحلقة ال ٢٤ من مسلسل ضرب نار للنجميين احمد العوضي الذي يجسد شخصية جابر الكوماندا وياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصيه مهرة، بهجوم الكوماندا على فيلا أنور باشا، حيث قام بالذهاب إليه وتهديده بالقتل الا أن أنور باشا الذي يجسد شخصيته أحمد بدير قال له إنه يشعر بانه ابنه ومستحيل أن يفكر في قتله .

وتتواصل الأحداث بقتل جابر الكوماندا لأنور باشا، على الرغم من أنه بكى وقال له إنه يحبه مثل ابنه وأنه لم يخونه، إلا أنه يقوم بقتله في فيلته ولم يستمع لكلامه نهائي.

على الجانب الآخر يقوم طارق شقيق مهرة بالحديث معها حول فكرة قتل نفسه إذا لم تأتي له بالمخدرات، وسط حاله خوف وترقب من قبل الثنائي، ويقوم بإعطائها لوكيشن لمكان تاجر تشتري منه المخدرات له .

تستكمل الأحداث بذهاب مهرة إلى أحد الأماكن التي سوف تشتري منها المخدرات الخاصة بشقيقها وسط حالة بكاء شديدة، وعلى نفس المنوال يذهب الكوماندا إلى تاجر جديد يتعامل معه في تجارة السلاح ويعترف له بقتله لأنور باشا.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.