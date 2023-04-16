الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة الـ 24 من مسلسل ضرب نار.. جابر الكوماندا يقتل أنور باشا

أحمد العوضى في مسلسل
أحمد العوضى في مسلسل ضرب نار

انطلقت أحداث الحلقة ال ٢٤ من مسلسل ضرب نار للنجميين احمد العوضي الذي يجسد شخصية جابر الكوماندا وياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصيه مهرة، بهجوم الكوماندا على فيلا أنور باشا، حيث قام بالذهاب إليه وتهديده بالقتل الا أن أنور باشا الذي يجسد شخصيته أحمد بدير قال له إنه يشعر بانه ابنه ومستحيل أن يفكر في قتله .

 

وتتواصل الأحداث بقتل جابر الكوماندا لأنور باشا، على الرغم من أنه بكى وقال له إنه يحبه مثل ابنه وأنه لم يخونه، إلا أنه يقوم بقتله في فيلته ولم يستمع لكلامه نهائي.

 

على الجانب الآخر يقوم طارق شقيق مهرة بالحديث معها حول فكرة قتل نفسه إذا لم تأتي له بالمخدرات، وسط حاله خوف وترقب من قبل الثنائي، ويقوم بإعطائها لوكيشن لمكان تاجر تشتري منه المخدرات له .

 

تستكمل الأحداث بذهاب مهرة إلى أحد الأماكن التي سوف تشتري منها المخدرات الخاصة بشقيقها وسط حالة بكاء شديدة، وعلى نفس المنوال يذهب الكوماندا إلى تاجر جديد يتعامل معه في تجارة السلاح ويعترف له بقتله لأنور باشا.

 

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.
 

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.
 

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة ٢٤ موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعه والعشرون الحلقة الرابعه و العشرون من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 أبريل 2023

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب "سوزوكى" بالإسماعيلية (صور)

اتحاد الكرة يصدر بيانا بسبب أزمة مباراة الأهلى وفاركو

مسلسل حرب الحلقة 4.. الأمن الوطنى يداهم مقر إقامة الإرهابى الظافر

نائبة بـ "الشيوخ".. تستعرض تفاصيل أول تحرك برلمانى لتعديل قانون الولاية على أموال اليتامى

«وحيدًا قُرْبَ النِّيل».. مختاراتٌ شعريةٌ لأحمد الشَّهاوى بالإنجليزية فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس