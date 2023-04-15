السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 4 مسلسل حرب| "الظافر" يبارك إمارة التنظيم الداعشي لـ"حسان"

مسلسل حرب
مسلسل حرب

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حرب في زيادة جرعة الإثارة والتشويق، فعرضت حلقة اليوم، زيارة الظافر، الذي يقوم بدوره أحمد السقا، إلى الشيخ أبو القاسم، الذي يقوم بدوره محمود البزاوي، لطلب منه كميات من المواد المتفجرة (سي فور)، ولكن "أبو القاسم" كان يخطط لقتله.

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الحلقة 3 مسلسل "حرب".. أمير التنظيم يخطط لقتل الظافر بعد تسليمه السلاح الجديد

أحداث الحلقة 4 من مسلسل حرب

وصل الشيخ عثمان (الظافر) إلى مقر الشيخ أبو القاسم في مدينة العريش، وأخبره أبو القاسم أن الكميات التي طلبها من مادة (السي فور) كبيرة جدًا في مقابل السعر الذي يريد دفعه، وأنه سأل وتوصل إلى أن هذا السعر قليل جدًا، فأخبره الشيخ عثمان: "أنت يا أبو القاسم من حدد السعر"، فأجابه أن ما حدده كان قبل أن يعرف أن هذه الكمية له، لكن في الوقت الحالي فإن السعر قد زاد، إلا إذا بايعه على السمع والطاعة.

 

احداث مسلسل حرب الحلقة 4

ورد "الظافر" أن له الشرف لمبايعته، لكن عليه العلم كيف هرب من التنظيم في المرة الأولى، وأخبره أن عملية الهروب تمت من خلال مساعدة "حسان" له، والذي يقوم بدوره محمود غريب، وأضاف "الظافر" أنه لم يكن في نيته قتل أمير التنظيم إنما الانتقام من قاتل والده، وأخرج سكينًا من جيبه ووضعها في صدر أبو القاسم.

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الحلقة 4 مسلسل حرب.. هل سيقتل أمير الجماعة "الظافر" الإرهابى؟

والتفت بعدها "الظافر" إلى "أبو القاسم"، بارك له على توليه إمارة التنظيم بعد قتله لأبو القاسم.

"عثمان" خان التنظيم الداعشي وقتل أميره.. وأبو القاسم أراد قتله 

يذكر أنه في الحلقة السابقة، قام "أبو القاسم"، بتعريف رجاله بالشيخ عثمان، بأنه كان تابعًا له ثم قام بتسميته بالخائن، لأنه تمرد عليهم، وأراد قتل أمير التنظيم، لكنه عاد إلى رشده من جديد، وسأل "أبو القاسم" الشيخ عثمان عن سبب رغبته في تلك الكميات الكبيرة من المواد المتفجرة، فأخبره أنه يريد استخدام سلاح جديد في عملياته الإرهابية القادمة، فيوافق "أبو القاسم".

وسأل مساعد "أبو القاسم" بعد ذلك عن سبب عدم قتله للشيخ "عثمان"، فأخبره أنه يريد أن يرى السلاح الذي سيصنعه ويستخدمه أولًا ثم سيقوم بقتله.

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